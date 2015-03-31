В Україні в медичних закладах взято на облік понад 200 тис внутрішніх біженців

Київ. 31 березня. УНІАН. В Україні на облік у закладах охорони здоров'я взято понад 200 тис. внутрішньо переміщених осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила заступник міністра - керівник апарату Міністерства здоров'я України Альона Терещенко.

"На сьогоднішній день за медичною допомогою серед внутрішньо переміщених осіб звернулося 126 тис. дорослих, з них поставлено на облік більше 85 тис. Дітей звернулось за медичною допомогою понад 80 тис., на облік, згідно із заявами, стали більше 52 тисяч", - сказала Терещенко.

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"І добра новина: у внутрішньо переміщених осіб народилося понад 3 тис. немовлят. Усі новонароджені та їх матері навіть без документів отримали належну медичну допомогу," - додала заступник міністра.

*** Згідно з оперативною інформацією Міжвідомчого координаційного штабу, на 31 березня з Криму та районів проведення антитерористичної операції до інших регіонів переселено 810 тис. 60 осіб.

За даними прес-служби Міністерства соціальної політики, станом на 30 березня взято на облік 1 млн 198 тис. 156 переселенців, або 880 тис. 421 родина з Донбасу і Криму.