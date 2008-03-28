60 % отруєнь серед українських дітей спричинені алкоголем

В Україні катастрофічна ситуація щодо алкогольного отруєння серед дітей – 60 % - та отруєнь спричинених токсичними речовинами – 20 % від усіх випадків отруєнь.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на підсумковій колегії МОЗ України повідомив міністр охорони здоров’я України Василь КНЯЗЕВИЧ.

За його словами, це спричинила “відсутність структурованої політики держави щодо алкоголю та наркотиків, яка відчутно впливає на раннє залучення до вживання алкоголю і наркотиків дитячого населення та молоді”.

В.КНЯЗЕВИЧ вважає, що в Україні нема реального впливу за алкогольною поведінкою дітей та молоді. “На відміну від цивілізованих країн світу, Україна і досі не має Основ законодавства щодо алкоголю, наркотиків чи психотропних речовин,” – зазначив міністр. За його інформацією, незважаючи на такі тривожні дані, “в Україні немає жодного дитячого токсикологічного центру для надання кваліфікованої допомоги”.