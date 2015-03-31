Міноборони витратить понад 50 млн грн на закупівлю індивідуальних аптечок для бійців АТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник відділу постачання медичного майна Військово-медичного департаменту Міноборони України Володимир Прудніков сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Близько 52 млн грн буде використано на закупівлю аптечок, які до кінця травня будуть поставлені у війська. Частина аптечок – 46 тис. аптечок - будуть закладені в непорушний запас», - зазначив він.

За словами Пруднікова, у цих аптечках будуть препарати вітчизняного виробництва.

Своєю чергою директор Військово-медичного департаменту Міністерства оборони України Андрій Верба зазначив, що «наприкінці минулого року відбулося декілька нарад з волонтерами, відбулось протокольне рішення із залученням як і фахівців Міноборони, так і волонтерів. З урахуванням нашого досвіду за період кампанії 2014 року, за світовими стандартами ми узгодили склад аптечки».

«Четверта хвиля мобілізації повинна закінчитись наприкінці травня, і проект із закупівлі аптечок за державні кошти ми маємо закінчити також наприкінці травня. Враховуючи те, що деякі підрозділи за цей час уже будуть в зоні АТО і лишити їх без засобів індивідуального захисту ми не маємо права, тому ми завезли на наші мобільні госпіталі в зоні АТО 4 тисячі аптечок», - повідомив Верба.