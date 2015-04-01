За час проведення АТО понад 5 тисяч військовослужбовців були поранені

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор військово-медичного департаменту Міністерства оборони України Андрій Верба на прес-конференції в Києві.

«Травмованих і поранених у зоні АТО більше 5 тис. військовослужбовців», - заявив він.

Також директор департаменту Міноборони зауважив, що за кордоном пройшли реабілітацію 108 українських військовослужбовців, вилікувані - 88 бійців.

«Станом на 31 березня на лікуванні за кордоном перебувають 38 українських військовослужбовців. Зокрема українські військовослужбовці проходили лікування або реабілітацію в Німеччині, Ізраїлі, США, країнах Балтії та Болгарії», - зазначив Верба.

Як повідомляв УНІАН, на лікуванні у медичних закладах перебувають близько 1,5 тис. поранених бійців АТО.