Рівень захворюваність на грип та ГРВІ у Києві знизився – СЕС

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на дані Головного управління Держсанепідслужби у столиці.

З 23 до 29 березня на грип та ГРВІ у Києві захворіло 18 тис. 999 осіб, з них 12 тис. 061 (63,5%) – діти віком до 17 років.

Показник на 10 тисяч населення склав 67,5, що нижче епідемічного порогу даного тижня (епідпоріг 102,7) на 34,3%.

Найвищий показник захворюваності на грип та ГРВІ зареєстровано у Шевченківському – 96,1, а найменший – 44,3 (на 10 тисяч населення) в Оболонському районі міста.

У цілому епідемічна ситуація щодо захворюваності на грип та ГРВІ у столиці відповідає середньорічному рівню для відповідної пори року.

Минулого тижня найбільше хворіли на грип та ГРВІ діти віком до 4 років, їхня кількість у віковому розподілі становить 53,8 %.

За 13 тижнів 2015 року летальних випадків серед хворих на грип у столиці не зареєстровано.