За добу в зоні АТО четверо українських військових отримали поранення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив представник штабу АТО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.

За його словами, в зоні АТО на сході України за минулу добу загиблих серед українських військових немає, четверо отримали поранення.