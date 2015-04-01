За добу в зоні АТО четверо українських військових отримали поранення

12:53, 01 квітня 2015
Країна
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За минулу добу загиблих серед українських військових немає

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За добу в зоні АТО четверо українських військових отримали поранення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив представник штабу АТО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.

За його словами, в зоні АТО на сході України за минулу добу загиблих серед українських військових немає, четверо отримали поранення.

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