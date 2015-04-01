МОЗ і ЮНІСЕФ фіксуватимуть смерті дітей, які підірвалися, на мінах у зоні АТО

Як повідомили УНІАН у ЮНІСЕФ Україна, міни, що не розірвались та вибухові предмети забирають все більше життів внаслідок конфлікту на сході України. Починаючи з березня 2014 року, принаймні 109 дітей отримали важкі поранення і 42 вбиті внаслідок зіткнення з мінами та вибуховими предметами, які залишились після бойових дій у Донецькій та Луганській областях.

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Міністерство охорони здоров’я України разом із Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) запроваджує систему моніторингу смертельних випадків та поранень серед дітей через міни та вибухові предмети на сході України. Ця інформація буде використовуватись для розробки освітніх заходів направлених на зниження ризику травм серед дітей у Донецькій та Луганській областях.

«Ми співчуваємо батькам діти, яких загинули та отримали важкі поранення через міни та вибухові предмети у східних областях України. Нестача інформації щодо небезпеки мін та вибухових предметів ставить під ризик життя дітей та сімей вимушених переселенців, які повертаються в місцеві громади на неочищені від мін території,» зазначив Олександр Квіташвілі, Міністр охорони здоров’я України.

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Станом на кінець березня 2015 року, Державна служба з надзвичайних ситуацій України вилучила 33 717 вибухонебезпечних предметів в Донецькій та Луганській областях. Лише за одну добу Служба вилучає у середньому від 21 до 36 боєприпасів.

У вересні минулого року ЮНІСЕФ разом із партнерами, презентували перший етап інформаційної кампанії про небезпеку мін та вибухових предметів, у ході якої 200 000 дітей отримали освітньо-інформаційні матеріали: було надруковано та розповсюджено 600 000 інформаційних листівок для дітей і дорослих, 20 000 плакатів отримали школи. Міністерство освіти і науки також підготувало та видало Методичні рекомендації для вчителів щодо особливостей спілкування з дітьми про ризики і небезпеки вибухових пристроїв.

«Допитливість дітей не знає меж. Найнадійніша зброя у боротьбі із зростаючою кількістю нещасних випадків від мін – це поінформованість. Ми хочемо, щоб кожна дитина, яка проживає в Україні, знала, як треба поводитись з вибухонебезпечними пристроями та оминала небеспечені місця на територіях, що постраждали під час конфлікту» - зазначила Джованна Барберіс, голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні.

Напередодні 4 квітня, Міжнародного дня мінної безпеки, ЮНІСЕФ та партнери розпочали другий етап освітніх заходів з мінної безпеки на територіях, що постраждали від конфлікту, щоб забезпечити 500 000 дітей та їх сімей важливою інформацією про ризики, пов'язані з мінами та вибухівкою. У рамках кампанії, ЮНІСЕФ разом з Данською групою з розмінування (Danish Demining Group) проведе дослідження, тренінги для 100 вчителів та шкільних психологів з підвищення рівня мінної безпеки та розповсюдить інформацію за допомогою ЗМІ, онлайн платформ та соціальних мереж.

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Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) є світовим лідером із захисту прав та інтересів дітей. Фонд працює у понад 190 країнах світу заради захисту й підтримки дітей з моменту їх народження і до початку дорослого життя. Програми Фонду фінансуються з добровільних внесків фізичних осіб, компаній, закладів та урядів. Представництво Фонду в Україні відкрито у 1997 році. Більше інформації: www.unicef.org/ukraine.