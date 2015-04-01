Лікувальні властивості грейпфрута

Він також перешкоджає засвоєнню жирів, прискорює обмін речовин, покращує роботу кишечника і стимулює процес травлення, що в результаті призводить до схуднення. Інозитол у складі грейпфрута перешкоджає накопиченню жирів і сприяє виведенню токсинів з печінки.

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Любителям грейпфрутів не страшні навіть камені в нирках. Хочете знизити ризик утворення ниркових каменів? Пийте сік грейпфрута. Дослідження, проведене вченими з Великобританії, показало, що грейпфрутовий сік значно знижує ризик утворення каменів-оксалатів - порівняно з яблучним і апельсиновим соком.

Ще одні фітосполуки, які можна знайти в складі грейпфрута - лимоноїди - є потужними детоксикантами крові і володіють більш високою біодоступністю в порівнянні з фенолами із зеленого чаю, які широко відомі як протираковий антиоксиданти. Вони здатні інгібувати утворення пухлини завдяки активності так званого ферменту детоксикації глутатіон-S-трансферази. Цей фермент запускає реакцію в печінці, що допомагає розчинити токсичні сполуки більше для подальшого їх виведення з організму.