Штаб Ахметова перерахував допомогу родинам загиблих шахтарів

За дорученням Ріната Ахметова, членам сімей 34 загиблих гірників отримають по 100 тисяч гривень.

Про це УНІАН повідомили в Гуманітарному штабі Ахметова.

Допомога в загальному розмірі 225 тисяч гривень отримають 16 потерпілих, розмір допомоги варіюється від ступеня отриманих травм.

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«На жаль, питання звільнення від податків на рівні уряду України так і не вирішене. За дорученням Ріната Ахметова, Гуманітарний штаб збільшить суму виплат таким чином, щоб люди могли отримати заплановану допомогу і не постраждали в результаті її оподаткування. Ці сім'ї втратили годувальників, для них зараз дуже важлива матеріальна підтримка, тому ми не будемо чекати рішення проблеми із звільненням від податків з боку Кабінету міністрів», - розповіла Римма Філь, координатор Гуманітарного штабу Ріната Ахметова.

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Благодійний фонд Ріната Ахметова вже багато років надає допомогу загиблим і постраждалим шахтарям. І перша шахта, яка отримала цю допомогу, була саме шахта ім. Засядька. У серпні 2006 року на цій шахті сталася аварія, в ході якої загинули 26 осіб. З тих пір в рамках програми «Допомога в надзвичайних ситуаціях» фонд підтримав 11 шахт Донбасу - Донецьку, Дзержинську, Макіївці, Краснодоні, Красному Лимані. У загальній складності матеріальна допомога загиблим шахтарям склала понад 20 мільйонів гривень.