Колектив Національного інституту раку зустрінеться з претендентами на посаду директора

Зустріч з претендентами на посаду директора Національного інституту раку запланована на 3 квітня 2015 року та відбудеться за адресою: м. Київ, вул. Васильківська, 45 (2 поверх, Актова зала).

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Оргкомітет запропонував претендентам наступник графік зустрічей з трудовим колективом:

10.00 год. – Думанський Юрій Васильович.

10.45 год. – Колеснік Олена Олександрівна.

11.30 год. – Осинський Дмитро Сергійович.

12.15 год. – Тодуров Іван Михайлович.

Цього ж дня з 9.00 до 17.30 год. заплановане опитування трудового колективу Національного інституту раку щодо ймовірного очільника установи.

Опитування відбудеться за адресою: м. Київ, вул. Ломоносова, 33/43, (Адміністративний корпус, 1 поверх, Актова зала), до якого запрошені усі працівники Національного інституту раку.

За результатами цих зустрічей та на основі опитування, яке носить рекомендаційний характер, Міністр охорони здоров’я України Олександр Квіташвілі прийме остаточне рішення щодо призначення директора (відповідно до пункту 7.2. Статуту Національного інституту раку, затвердженого наказом МОЗ України від 17.01.2015 р. № 14).

Нагадаємо, що наказом МОЗ України від 24.02.2015 р. №17-О «Про проведення відкритого відбору кандидатів на посаду директора Національного інституту раку» було створено комісію з відбору претендентів.

За результатами засідань комісії до участі у відборі на посаду директора Національного інституту раку були допущені 18 осіб, з яких, за результатами презентацій бачення розвитку установи та шляхом рейтингового голосування членів комісії, до зустрічей з колективом Національного інституту раку було допущено чотирьох осіб.