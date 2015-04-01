В Житомирській області вперше проведено операцію на відкритому серці

Першим пацієнтом став житель Бердичівського району 1952 року народження, який у грудні минулого року переніс інфаркт міокарда. За словами завідувача кардіохіругічного центру Анатолія Матвійчука, хворому було проведено коронаровентрикулографію та всі додаткові неінвазивні методи обстеження. Виявлено субоклюзійне ураження коронарних артерій та післяінфарктна аневризма лівого шлуночка із тромбом у просвіті.

«Було проведено аорто-коронарне шунтування та резекція аневризми лівого шлуночка з видаленням тромбів із лівого шлуночка. Операція проводилася генеральним директором Інституту серця МОЗ України Борисом Тодуровим та медиками нещодавно відкритого кардіохірургічного центру обласної клінічної лікарні», - розповів Анатолій Матвійчук.

Наразі пацієнт перебуває у відділенні інтенсивної терапії кардіохірургічного центру. В найближчих планах - наступні оперативні втручання на відкритому серці.