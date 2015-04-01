У МОЗ відбулося засідання експертної групи та представників фармринку

Саме про створення такої групи для забезпечення постійного діалогу було домовлено 24 квітня 2015 року під час зустрічі керівництва МОЗ України з представниками асоціацій міжнародних та локальних фармацевтичних виробників.

Протягом декількох годин фахівці обговорювали питання дерегуляції вітчизняного фармацевтичного ринку, узгоджуючи спільний варіант Проекту наказу МОЗ України «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 26.08.2005 № 426».

Читайте такожМОЗ ліквідувало комісії, які займалися питаннями закупівель ліків

Члени експертної групи дискутували також з приводу змін до Національного переліку основних лікарських засобів та щодо подальшої долі Постанови КМУ № 240 «Про референтне ціноутворення на лікарські засоби та вироби медичного призначення, що закуповуються за кошти державного та місцевих бюджетів». Утім, вирішили, що ці два питання стануть предметом детального розгляду на наступному засіданні експертної групи орієнтовно за тиждень.

Читайте такожФармацевтичний ринок в Україні дестабілізований - експерти

В цілому ж присутні позитивно оцінили ініціативу МОЗ України щодо спільної роботи, зазначивши, що такий формат співпраці полегшує процес напрацювання прозорих та рівних правил роботи в фармацевтичній галузі.