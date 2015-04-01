Чим корисна гречана каша

У деяких дієтах для схуднення використання круп суворо заборонено. Напевно, гречана дієта це приємний виняток з правил, так як за два тижні вживання гречаної каші можна втратити до 10 кг зайвої ваги. Гречана крупа затримується в шлунку, і тому ми тривалий час відчуваємо ситість.

Гречка багата на амінокислоти, залізо, вітаміни - В1, В2, В6, РР, Р рутин. Добре засвоюються в організмі й мінеральні речовини - йод, солі, кальцій, фосфор, щавлева кислота.

Гречка позитивно впливає на роботу печінки, діяльність кишечника. Крупа чудово справляється з запорами, допомагає знизити рівень холестерину. Гречка показана при остеоартриті, депресії, хвороби черевної порожнини.