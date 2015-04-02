МОЗ коментує ситуацію щодо забезпечення препаратами для лікування рідкісних захворювань

Як повідомили УНІАН у МОЗ, у наявності є понад 12,4 млн. одиниць факторів крові, у т.ч. VIII фактор та IX фактор (плазменні, рекомбінатні), фактор Вілєбранта та інші. Найменше забезпечені фактором ВіллаТ, оскільки він був закуплений тільки у грудні, його поставки мають відбутися протягом 180 днів (не пізніше червня 2015 року), але МОЗ України працює над тим, щоб даний лікарський засіб був доставлений якомога швидше. Найбільше запасів препаратів крові в НДСЛ «ОХМАТДИТ». Саме звідти відбувається їхній перерозподіл в разі потреби. Гострі потреби (травми, операції) для хворих на гемофілію дітей забезпечуються з місцевих бюджетів.

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Забезпечення хворих на фенілкетонурію на сьогодні складає понад 38 тисяч грам білку для дітей від 5 місяців до 3 років. Однак, розподіл цих препаратів нерівномірний, тому МОЗ України намагається вирівняти цю диспропорцію, звернувшись до бездефіцитних областей з проханням передати препарати у ті регіони, в яких ліків не вистачає.

Для забезпечення хворих на муковісцедоз МОЗ України звернулося до міжнародних організацій та виробників ліків з проханням надати гуманітарну допомогу.

«Для того, щоб подібні ситуації не повторювалась з року в рік, ми цього року змінюємо підхід до планування державних програм та проведення державних закупівель, у тому числі щодо визначення потреб та планування ресурсів. Для того, щоб впоратись із поточними проблемами, ми використовуємо різні інструменти: гуманітарну допомогу від міжнародних організацій та оперативний перерозподіл між регіонами», - заявив міністр охорони здоров’я Олександр Квіташвілі.

«За деякий час суспільство обов’язково відчує позитивний результат. Більше того, сьогоднішні зміни закладуть надійний фундамент для безперебійного забезпечення важкохворих ліками на довгі роки», - запевнив міністр.