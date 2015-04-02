Зелені листові овочі омолоджують організм людини

Такого висновку дійшли американські вчені з Rush University в Чикаго, пише med2.ru.

Ми знаємо про те, що овочі дуже корисні для здоров'я, проте вживання всього однієї порції зелених листових овочів, як з'ясувалося, забезпечує профілактику деменції. Дослідники зробили цей висновок, спостерігаючи за дієтою та інтелектуальними здібностями приблизно 950 літніх людей протягом 10 років. Середній вік добровольців становив 81 рік, всі вони проходили тести для оцінки роботи мозку.

Виявилося, що у людей, які вживали зелені листові овочі, типу шпинату і кале, двічі на день, було зафіксовано вищі когнітивні функції мозку в порівнянні з тими, хто ці овочі не вживав. Цей зв'язок зберігався навіть при врахуванні інших факторів ризику, зокрема, освітнього рівня, фізичних навантажень і сімейної історії захворюваності деменцією. У середньому, мозок людей, які регулярно вживали зелені листові овочі, був на 11 років молодший, як з'ясували дослідники.

На думку авторів дослідження, переваги даного типу харчування полягають в тому, що в цих овочах міститься високий рівень вітамінів та поживних речовин, зокрема, вітаміну К, лютеїну, фолатів і бета-каротину. Хоча не доведено, що шпинат є надійним засобом захисту від хвороби Альцгеймера, вдалося встановити, що це один з факторів здорового харчування, який суттєво знижує ризик розвиток цієї поки ще не виліковної хвороби.

До речі, шведські вчені пов'язують вживання шпинату з підвищенням м'язової сили людини.