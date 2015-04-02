Здоров'я волосся залежить від раціону харчування

Волоссю потрібне постійне підживлення білками, цукром, вітамінами, мінералами. ВУ свою чергу, волоські горіхи здатні запобігти появі сивини. У них багато біотину, вітаміну Е, зволожуючих омега-жирів. Також горіхи містять мідь, а вона важлива для вироблення меланіну - пігменту волосся. Саме дефіцит міді - часта причина появи передчасної сивини. Взагалі волосся на 90% складаються з білка. Білок повинен бути в раціоні.

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Тонке волосся та його випадіння можуть бути наслідком дефіциту заліза. Звичайно, найкраще джерело заліза - червоне м'ясо, але сочевиця теж спрацює. Дуже корисні для волосся яйця. Вони насичені сполуками, корисними для волосся. Це білки, вітаміни D і В, біотин. Останній сприяє виробництву кератину, робить волосся еластичним і сильними.

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Сухість шкіри голови - результат нестачі цинку. Цей елемент підтримує роботу сальних залоз, які відповідають за зволоження і живлення шкіри.

З тьмяністю волосся, характерною для літніх людей, можна боротися за допомогою вівсянки. Секрет у підвищенні рівня діоксиду кремнію (підтримує гормональний баланс). До речі, волоссю, як і шкірі, потрібен захист від вільних радикалів. Тому подбайте про те, щоб у раціоні були продукти з вітаміном С. Даний вітамін важливий для вироблення шкірного сала і колагену. Тому якщо у вас січуться кінчики волосся, можливо, варто частіше їсти червоний перець, апельсини, полуницю, томати і брокколі.