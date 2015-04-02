Кефірна дієта: втрачати зайву масу тіла легко

1 день - 1,5 л кефіру і 5 відварених картоплин.

2 день - 1,5 л кефіру і 100 г відвареного курячого (краще білого) м'яса.

3 день - 1,5 л кефіру і 100 г відвареного нежирного м'яса ( краще телятина або яловичина)

4 день - 1,5 л кефіру і 100 г відвареної нежирної риби.

5 день - 1,5 л кефіру і овочі з фруктами (крім винограду і бананів, які занадто висококалорійні).

6 день - 1,5-2 л кефіру.

7 день - мінеральна, краще негазована вода в будь-якій кількості.

Читайте такожЯк підтримувати здоровий рівень холестерину

Всі продукти повинні бути приготовані без цукру і солі. Кількість скинутих кілограмів, залежить від індивідуальних особливостей організму. Дієту слід повторювати не частіше 1 разу в 2-3 місяці. Денна норма кефіру повинна выпиватися по склянці з інтервалом у 3-4 години. Кефір не обов'язково повинен бути однаковим, можна наприклад, вранці випити звичайний нежирний кефір, потім біфідокефір, а до вечора - фруктовий. Можна випити води. Краще купити в магазині пляшку мінеральної, або звичайної води. Не можна пити чай і каву.