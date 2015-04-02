На Донеччину вирушать 10 колон гуманітарного рейсу штабу Ахметова

3 квітня в Донецьк відправиться перша колона 17-го рейсу Гуманітарного штабу Ріната Ахметова. 39 великовантажних автомобілів доставлять 743 тонни продуктів, з яких сформують 41 тисячу наборів для виживання.

Читайте такожУ березні штаб Ахметова видав малозабезпеченим людям 480 тисяч наборів виживання

Графік штабу Ахметова в квітні насичений. Вже 4 квітня в Маріуполь вирушить колона з 19 машин. Вони доставлять допомогу для переселенців у підконтрольних Україні населених пунктах і жителів міст на лінії вогню. На склад Штабу в Маріуполі буде доставлено 25 тисяч дорослих продуктових наборів та 6 тисяч дитячих.

Всього в квітні Гуманітарний штаб Ріната Ахметова планує доставити мирному населенню Донецької та Луганської областей 500 тисяч дорослих продуктових наборів і 30 тисяч дитячих. Для цього протягом місяця на Донбас вирушать 10 колон великовантажних автомобілів - 8 в Донецьк і 2 колони в Маріуполь.

Читайте такожООН припиняє гуманітарну допомогу жителям підконтрольних бойовикам територій

«Штаб працює відповідно до принципів Ефективності, Прозорості, Нейтральності та Балансу. Вся допомога призначається виключно мирним мешканцям Донецької та Луганської областей, які не в змозі самостійно придбати продукти харчування. Ми неодноразово підкреслювали, що Рінат Ахметов ставить завдання надавати допомогу тим мирним жителям, які її найбільше потребують. У квітні ми продовжимо працювати відповідно до запланованих завдань», - підкреслив директор Гуманітарного штабу Ріната Ахметова Григорій Колдунов.

Нагадаємо, в березні 2015 року Гуманітарний штаб Ріната Ахметова видав 480 тисяч наборів для виживання людям похилого віку, інвалідам, дітям та іншим пільговим категоріям мирних жителів зони АТО і вимушеним переселенцям з Донбасу, які проживають на мирних територіях Луганської та Донецької областей. В тому числі 33 619 дітей від 0 до 2-х років отримали набори з дитячим харчуванням. Всього з серпня 2014 року Гуманітарний штаб Ріната Ахметова видав понад 2,4 млн наборів виживання мирним жителям Донбасу.