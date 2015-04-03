МОЗ працюватиме напряму з виробниками ліків для пацієнтів із рідкісними захворюваннями – Квіташвілі

Як повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ, про це сьогодні на брифінгу заявив міністр охорони здоров’я України Олександр Квіташвілі.

«Щоб якомога швидше вирішити проблему із забезпеченням препаратами для лікування орфанних захворювань, МОЗ України спілкуватиметься безпосередньо з виробниками потрібних препаратів, - сказав міністр. - Зміни в законодавство, що дозволять укладати прямі довгострокові договори з виробниками на завершальній стадії».

Також у планах МОЗ продовження переговорів щодо надання гуманітарної допомоги.

Голова ради громадської спілки «Орфанні захворювання в Україні» Тетяна Кулеша зазначила, що із міністром відбувся відвертий та конструктивний діалог, і всі учасники зустрічі дійшли висновку, що необхідно спільно вирішувати проблеми усіх хворих, а не когось окремо.

«За кожним із нас знаходяться власні діти, які страждають орфанними захворюваннями, тому ми не сидимо, склавши руки. Так, з 9 квітня ми їдемо з великою виставкою по регіонах України, щоб звернутися до місцевих органів влади з проханням про фінансування. Ми прагнемо реального діалогу і готові до спільної роботи задля вирішення проблем усіх «орфанників», - заявила вона. Міністр також пообіцяв, що представники пацієнтських «орфанних» організацій будуть запрошуватися для спільної роботи над створенням реєстру пацієнтів та залучатися в експертно-технічну групу для визначення переліку потрібних препаратів.

За даними МОЗ, державні програми з лікування орфанних захворювань завжди фінансувалися державою у недостатньому обсязі. За деякими нозологіями, наприклад, муковісцидоз, з державного бюджету покривалося приблизно 10% потреби. Проблеми хворих вирішувалися частково за рахунок місцевих бюджетів, частково - гуманітарною допомогою. Цього року ситуація кардинально не змінилася.

Але, попри військову агресію, економічну кризу та стрімке падіння курсу гривні, у грудні 2014 р. МОЗ України закупило необхідних препаратів у рамках відведеного бюджету. Відповідно до чинного законодавства, на постачання закуплених препаратів відводиться до 180 днів, що означає, що певна кількість препаратів надійде до пацієнтів у червні. Запасів ліків для хворих на фенілкетонурію та факторів крові для дітей з гемофілією нині вистачає на декілька місяців.