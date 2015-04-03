Щоп’ята дитина в Україні народжується поза шлюбом

Про це заявив Уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба під час виступу на конференції "Україна за сім’ю: сучасні виклики та рішення для Церкви і суспільства", повідомляє прес-служба глави держави.

Він наголосив на важливості широкого й тісного діалогу державних органів влади та церков усіх конфесій в питаннях підтримки сім’ї та культивування відповідального батьківства.

«Нашим спільним завданням є формувати ціннісні орієнтири держави, і, на мою думку, одним із таких орієнтирів є міцна, здорова сім’я», - підкреслив Кулеба.

Серед основних проблем Уповноважений відзначив ухиляння батьками від сплати аліментів, маніпулювання дитиною під час сімейних конфліктів, насильство в сім’ях над дітьми та соціальне сирітство.

Кулеба зазначив, що «дітям з самого малечку треба закладати основи розуміння, що таке сім’я, виховувати в дусі поваги до батьків та допомогти самим вирости добрими батьками».

За словами Уповноваженого, у 2013 році шлюбний союз уклали 304 тисячі подружь, а розірвали – 164 тисячі. За останнє десятиліття зберігається тенденція до збільшення кількості зареєстрованих шлюбів та зменшення кількості розлучень. Для порівняння, у 2000 році було зареєстровано 274 тисячі шлюбів та 197 тисяч розлучень.

Натомість, зауважив Кулеба, збільшується кількість дітей, народжених у незареєстрованому шлюбі.

«На даний час статистика, по-суті, свідчить про те, що кожна п’ята дитина в Україні народжується поза шлюбом», - сказав Кулеба. Так, якщо у 2000 році таких дітей було 66 тисяч (17 % від загальної кількості народжених дітей), то у 2013 цей показник зріс на 5 відсотків і становив 111 тисяч.