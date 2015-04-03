Про стан імунітету розповість зовнішній вигляд

Причиною тому є неблагополучна екологічна обстановка, неповноцінне харчування, дієти, тривале переохолодження, застосування антибіотиків, куріння, зловживання алкоголем, пише med2.ru. Часті стреси, постійне недосипання, фізичні та розумові перевантаження також призводять до ослаблення захисних сил організму, що негайно позначається на зовнішності далеко не кращим чином:

надто бліда шкіра, сині кола, набряки під очима;

тьмяні посічене волосся;

ламкі і ослаблені нігті;

можливо також поява підвищеного потовиділення з важким різким запахом;

поганий стан зубів і ясен;

зміни постави і ходи.

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Допоможе в цьому правильне збалансоване харчування, багате необхідними для організму вітамінами і мікроелементами, дотримання режиму дня з обов'язковими 7-8 годинами на сон, регулярні фізичні вправи і тривалі піші прогулянки, уміння протистояти стресам.