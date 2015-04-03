Гуманітарна ситуація на Донбасі погіршується - ОБСЄ

Як передає кореспондент УНИНАН, про це він сказав сьогодні під час прес-конференції.

"Я хочу підкреслити питання гуманітарної кризи, яка розгортається просто у нас на очах в східній Україні. Наші спостерігачі відвідали і звітували про дедалі гіршу обстановку в багатьох частинах Луганської та Донецької областей", - сказав Боцюрків.

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Він зазначив, що в багатьох селах зруйновані медичні установи, немає ліків, дітям ніде вчитися.

"Немає доступу людей до пенсій і інших форм соціальної допомоги. Це все дуже обмежено", - додав прес-секретар.

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Як повідомляв УНІАН, Росія з лютого 2014 року здійснює військову агресію проти України. Вона анексувала Крим і постачає на схід України - в Луганську і Донецьку області, частина яких захоплена бойовиками терористичних організацій «ЛНР» і «ДНР», важке озброєння і боєприпаси. В ході цієї війни, за даними ООН, майже 6 тисяч людей загинули, більше 10 тисяч отримали поранення, майже мільйон громадян були змушені покинути свої будинки.