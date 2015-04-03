Pfizer припинила продаж пневмококової вакцини до Китаю

Превенар є єдиною вакциною, що продає Pfizer в КНР Фото: 062.ua

Компанія Pfizer зупинила продаж вакцин на ринку Китаю після того, як не була продовжена ліцензія на імпорт пневмококової вакцини Превенар, пише remedium.ru, посилаючись на повідомлення Financial Times. Американський фармвиробник поки не розкрив причину відмови влади КНР оновити необхідні для імпорту препарату документи.

Прес-представник Pfizer заявив, що після завершення дії ліцензії на Превенар, компанія вирішила призупинити роботу всього вакцинного бізнесу в КНР. Дане рішення торкнеться близько 200 співробітників. Варто відзначити, що Превенар є єдиною вакциною, що продається Pfizer в КНР.

У компанії відзначили, що до виходу на китайський ринок покращеної пневмококової вакцини Превенар 13 у країні може спостерігатися дефіцит коштів для імунізації дітей проти пневмококової інфекції.