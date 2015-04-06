Українська діаспора у Франції передала медикаменти для бійців АТО

Про це кореспонденту УНІАН повідомив керівник Житомирської академічної хореографічної школи «Сонечко» Михайло Гузун.

Він поінформував, що цими вихідними передав житомирським волонтерам медикаменти для солдатів української армії, які придбав француз українського походження Петро Гук.

"6 тисяч 700 спеціальних бактерицидних пов’язок на загальну суму понад 14 тис дол, а також кілька інвалідних візків та гроші на лікування поранених бійців АТО благодійник Гук передав житомирським танцюристам, які брали участь у Міжнародному хореографічному фестивалі у Франції та привезли ці всі речі до України", - зазначив Гузун.

За його словами, ці медикаменти розподілили між трьома волонтерськими групами Житомирщини - Волонтерами Полісся, волонтерами Автомайдану та групою волонтерки Юлії Толмачової.

З понеділка медикаменти відправлять у медчастини АТО на передову.