У Маріуполь виїхала друга автоколона 17-го Гуманітарного рейсу Ахметова

19 великовантажних автомобілів доставлять на склад у Маріуполі 381 тонну продуктів для переселенців у підконтрольних Україні населених пунктах Донбасу і жителів міст на лінії зіткнення.

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Прибуде колона на логістичний склад Штабу в Маріуполі, де волонтери з числа працівників металургійних комбінатів розфасують продукти в пакети, попередньо наклеївши на кожну одиницю продуктів стікери "Благодійна допомога. Не для продажу".

З Маріуполя набори виживання передадуть пільгових категорій переселенців у самому Маріуполі, а також в Слов'яногорську, Краматорську, Курахове, красному лимані, в Артемівському, Первомайському, Волноваському і Мариьинском районах, а також в Сєвєродонецьк, Кремінної, Рубіжне, Лисичанськ та Попаснянський район. Допомогу від Штабу Ріната Ахметова доставлять також в населені пункти на лінії зіткнення - в Авдіївку, Красногорівки, Станицю Луганську. Всього - понад 30 населених пунктів.

Всього в квітні Гуманітарний штаб Ріната Ахметова планує доставити мирному населенню Донецької та Луганської областей 500 тисяч дорослих продуктових наборів і 30 тисяч дитячих. Для цього протягом місяця на Донбас вирушать 10 колон великовантажних автомобілів - 8 в Донецьк і 2 колони в Маріуполь.

Нагадаємо, в березні 2015 року Гуманітарний штаб Ріната Ахметова видав 480 тисяч наборів виживання людям похилого віку, інвалідам, дітям та іншим пільговим категоріям мирних жителів зони АТО і вимушених переселенців з Донбасу, які проживають на мирних територіях Луганської та Донецької областей. Всього, починаючи з серпня 2014 року, волонтери Гуманітарного штабу роздали мирного населення Донбасу більше 2,5 мільйонів наборів виживання.