Магнітні бурі в квітні

11.04 - з 11.00 до 16.00

17.04 - з 07.00 до 10.00

18.04 - з 06.00 до 09.00

23.04 - з 12.00 до 14.00

25.04 - з 06.00 до 08.00

28.04 - з 10.00 до 12.00

30.04 - з 20.00 до 22.00

1. Не зашкодить прийняти таблетку аспірину, вона розріджує кров і знімає неприємні і болючі відчуття.

2. Так як під час сонячної активності збільшується дратівливість, слід приймати натуральні заспокійливі засоби - валеріану, настій пустирника, глоду.

3. Непогано в цей день постити, так як в крові збільшується рівень холестерину.

4. Сердечникам слід дотримуватися приписів лікаря і завжди мати необхідні ліки під рукою.

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