Магнітні бурі в квітні
12:04, 06 квітня 2015Країна
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У квітні буде «штормити» 7 разів
11.04 - з 11.00 до 16.00
17.04 - з 07.00 до 10.00
18.04 - з 06.00 до 09.00
23.04 - з 12.00 до 14.00
25.04 - з 06.00 до 08.00
28.04 - з 10.00 до 12.00
30.04 - з 20.00 до 22.00
1. Не зашкодить прийняти таблетку аспірину, вона розріджує кров і знімає неприємні і болючі відчуття.
2. Так як під час сонячної активності збільшується дратівливість, слід приймати натуральні заспокійливі засоби - валеріану, настій пустирника, глоду.
3. Непогано в цей день постити, так як в крові збільшується рівень холестерину.
4. Сердечникам слід дотримуватися приписів лікаря і завжди мати необхідні ліки під рукою.
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