Лікувальні властивості пшоняної каші
Пшоняна крупа здатна "чистити" нирки, виводити пісок і дрібні камені
Відвари з пшона можна пити і при циститі.
При сечокам'яній хворобі.
- Пшоно (1 склянка) промити теплою водою і висипати в двох - або трилітрову банку.
- Залити гарячою водою і дати настоятися при кімнатній температурі, укривши попередньо чимось теплим.
- На наступний день у воді повинна з'явитися біла суспензія. Пити рідину можна в будь-яких кількостях.
- Коли вона закінчиться, пшоно знову можна залити водою і дати настоятися. Так робити, поки не зміниться смак. Тоді треба буде засипати іншу склянку пшона.
- Цей рецепт сприяє очищенню нирок і виведення з них слизу, дрібних каменів, піску.
При запальних процесах в нирках.
- 1 склянку пшона перебрати, промити в холодній воді і засипати в трилітрову банку.
- Пшоно залити 2 склянками кип'яченої води і збивати банку протягом 3 хвилин.
- Повинна утворитися біляста маса, яку можна пити без обмежень.
У разі утрудненого сечовипускання.
- 1/2 склянки пшона добре промити і залити 1 л води.
- Кип'ятити протягом 5-7 хвилин.
- Дати настоятися пару годин і пити без обмежень.
Рецепт для очищення нирок, зниження артеріального тиску.
- Зернята злегка покрити водою і накрити марлею.
- Почекати кілька днів, поки вони не проклюнуться. Потім промити і висушити.
- Зварити як звичайну кашу на воді, але без цукру і солі.
- Вже в готову кашу покласти журавлину. Корисна така каша і просто для профілактики.
При циститі.
- Промити 2 ст. ложки пшона і залити їх 2 склянками кип'яченої води.
- Довести відвар до кипіння, безперервно помішуючи.
- Дати настоятися 1 хв, потім процідити.
- Приймати протягом першого дня по 1 ст. ложці щогодини. На другий день по 3 ст. ложки щогодини. З 3 по 7 день приймати до їди по 1/2 склянки відвару 3 рази на день.