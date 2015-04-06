Лікувальні властивості пшоняної каші

Відвари з пшона можна пити і при циститі.

При сечокам'яній хворобі.

- Пшоно (1 склянка) промити теплою водою і висипати в двох - або трилітрову банку.

- Залити гарячою водою і дати настоятися при кімнатній температурі, укривши попередньо чимось теплим.

- На наступний день у воді повинна з'явитися біла суспензія. Пити рідину можна в будь-яких кількостях.

- Коли вона закінчиться, пшоно знову можна залити водою і дати настоятися. Так робити, поки не зміниться смак. Тоді треба буде засипати іншу склянку пшона.

- Цей рецепт сприяє очищенню нирок і виведення з них слизу, дрібних каменів, піску.

При запальних процесах в нирках.

- 1 склянку пшона перебрати, промити в холодній воді і засипати в трилітрову банку.

- Пшоно залити 2 склянками кип'яченої води і збивати банку протягом 3 хвилин.

- Повинна утворитися біляста маса, яку можна пити без обмежень.

У разі утрудненого сечовипускання.

- 1/2 склянки пшона добре промити і залити 1 л води.

- Кип'ятити протягом 5-7 хвилин.

- Дати настоятися пару годин і пити без обмежень.

Рецепт для очищення нирок, зниження артеріального тиску.

- Зернята злегка покрити водою і накрити марлею.

- Почекати кілька днів, поки вони не проклюнуться. Потім промити і висушити.

- Зварити як звичайну кашу на воді, але без цукру і солі.

- Вже в готову кашу покласти журавлину. Корисна така каша і просто для профілактики.

При циститі.

- Промити 2 ст. ложки пшона і залити їх 2 склянками кип'яченої води.

- Довести відвар до кипіння, безперервно помішуючи.

- Дати настоятися 1 хв, потім процідити.

- Приймати протягом першого дня по 1 ст. ложці щогодини. На другий день по 3 ст. ложки щогодини. З 3 по 7 день приймати до їди по 1/2 склянки відвару 3 рази на день.