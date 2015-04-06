На відкритих зборах колективу Національного інституту раку обрано директора

Участь в виборах взяли 688 працівників інституту, включаючи не лише медичний персонал, але й представників служби технічного обслуговування Інституту.

Про це йдеться у повідомленні Незалежної первинної профспілкової організації Національного Інституту раку (НІР), повідомляє Українська правда.

Всього участь у виборах на посаду директора Інституту раку взяло участь 18 кандидатів. До фінальної частини Конкурсною комісією, до якої ввійшли, як представники міністерства, так і профспілок та громадських організацій, було обрано 4 кандидати: Дмитра Осинського, головного онколога Києва, Юрія Думанського ректора Донецького національного медичного Університету, Івана Тодурова – хірурга-трансплантолога з інституту Шалімова та рідного брата директора Київського міського центру серця, а також Олену Колесник, лікаря-онколога з Інституту раку, яка наразі виконувала обов’язки директора, після звільнення скандального екс-директора Ігора Щепотіна.