Штаб Ахметова видав жителям Донбасу понад 2,5 млн наборів виживання

Як повідомили УНІАН у штабі Ахметова, з 22 серпня 2014 року по 5 квітня 2015 року шістнадцять Гуманітарних рейсів Ріната Ахметова доставили допомогу в обсязі понад 31 млн кг у 57 міст і районів Донбасу.

Організацією і розповсюдженням благодійної допомоги займалося 2,5 тисяч осіб - співробітників Штабу Ріната Ахметова, ФК «Шахтар», активів Групи СКМ і волонтерів-добровольців.

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«Відповідно із завданням, поставленим Рінатом Ахметовим, Штаб продовжує допомагати мирним жителям Донбасу. В умовах цієї гуманітарної катастрофи ця допомога для багатьох людей є, дійсно, наборами виживання. У квітні ми збільшуємо інтенсивність доставки продуктів харчування, що дозволить Штабу вже в травні розширити в деяких місцях категорії видачі, а в деяких містах відкрити нові пункти видачі, і збільшити кількість мирних жителів, які отримують допомогу», - розповідає Григорій Колдунов, директор Гуманітарного штабу Ріната Ахметова.

У квітні Гуманітарний штаб Ріната Ахметова планує доставити мирному населенню Донбаса 500 тисяч наборів для виживання і 30 тисяч дитячих наборів. Для цього протягом місяця на Донбас вирушать 10 автоколон - 8 в Донецьк і 2 колони в Маріуполь. Допомога призначена мирним жителям зони проведення АТО, міст на лінії зіткнення і пільговим категоріям переселенців у підконтрольних української влади містах.