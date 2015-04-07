ВР схвалила законопроект щодо соціального супроводу родин

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 226 народних депутатів із 362, зареєстрованих у сесійній залі.

Змінами у частині п’ятій статті 19 Сімейного кодексу України встановлюється, що орган опіки та піклування подає суду письмовий висновок щодо розв'язання спору на підставі відомостей, одержаних у результаті обстеження умов проживання дитини, батьків, інших осіб, які бажають проживати з дитиною, брати участь у її вихованні, а також на підставі інших документів, які стосуються справи.

Стаття доповнюється положенням щодо того, що під час складання зазначеного висновку орган опіки та піклування бере до уваги відомості, подані центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, щодо результатів здійснення соціального супроводу сім’ї (особи), яка перебуває у складних життєвих обставинах, або відомості про відмову від соціального супроводу такої сім’ї (особи).

Стаття 164 після частини третьої доповнюється новою частиною - четвертою, згідно з якою під час прийняття рішення про позбавлення батьківських прав судом береться до уваги факт відмови матері, батька від соціального супроводу сім’ї (особи).

Крім того, частина перша статті 170 доповнюється положенням щодо того, що під час прийняття рішення про відібрання дитини від батьків або одного з них без позбавлення їх батьківських прав судом береться до уваги факт відмови матері, батька від соціального супроводу сім’ї (особи).