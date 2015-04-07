Вирішується питання повернення з АТО військових, які мають на утриманні дітей-інвалідів

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 244 із 357 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Проектом пропонується внести зміни, згідно з якими звільняються з військової служби особи, які мають на утриманні дітей-інвалідів I чи II групи.

У пояснювальній записці сказано, що відповідно до частини 1 статті 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» із змінами і доповненнями, чоловіки та жінки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, що є інвалідом І чи ІІ групи, до досягнення нею 23 років, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.

«У той же час, на сьогоднішній день у зоні АТО знаходяться чоловіки, які були мобілізовані до прийняття змін до вищезазначеного закону, а тому не відносились до військовозобов’язаних, що не підлягають призову», - сказано в пояснювальній записці.

Також ВР розглядає питання стосовно того, що військовослужбовці можуть відмовитись за власним бажанням від повернення з АТО, незважаючи на таке право.