Нардепи створили об'єднання щодо питань боротьби з неінфекційними захворюваннями

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні парламенту повідомив перший заступник голови ВР Андрій Парубій.

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Він зазначив, що керівником об'єднання обрано народного депутата від “Блоку Петра Порошенка” Олега Мусія.