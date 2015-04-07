Нардепи створили об'єднання щодо питань боротьби з неінфекційними захворюваннями

14:16, 07 квітня 2015
Країна
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 У Верховній Раді створено міжфракційне депутатське об'єднання з питань профілактики і боротьби неінфекційними захворюваннями

Верховная Рада ограничила допуск некоторых российских СМИ в украинских органов власти / © UNIAN

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні парламенту повідомив перший заступник голови ВР Андрій Парубій.

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Він зазначив, що керівником об'єднання обрано народного депутата від “Блоку Петра Порошенка” Олега Мусія.

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