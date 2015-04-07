Військовослужбовці у зоні АТО отримали понад тисячу аптечок українського виробництва

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну, аптечки передано у рамках спільної роботи Військово-медичного департаменту Міністерства оборони України з благодійними фондами «Крила Фенікса» та «Рятуємо життя разом».

Як зазначив начальник медичної служби одного з секторів, всі отримані індивідуальні медичні аптечки розподілені по військових частинах та підрозділах. На даний час відбувається заміна пошкоджених або використаних під час виконання бойових завдань медичних аптечок.

Необхідно зазначити, що дані аптечки укомплектовані найнеобхіднішими препаратами для надання першої медичної допомоги в умовах бойових дій.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство оборони України витратить близько 52 млн грн на закупівлю індивідуальних аптечок, які завезуть бійцям у зону АТО до кінця травня.