Лікувальні властивості насіння льону

Насіння льону може бути використано у комплексному лікуванні хвороб серцево-судинної системи. Воно здатно знижувати артеріальний тиск.

Насіння льону зміцнює серце і знижує рівень холестерину в крові. Були проведені дослідження, які довели, що лляне насіння здатне знизити частоту інсультів на третину. Крім того, при щоденному вживанні льону, значно знижується ризик розвитку інфаркту міокарда.

Лляне насіння здатне полегшити стан хворого і прискорити його одужання при таких захворюваннях, як гепатит, гастрит, виразкова хвороба шлунка. Запалення слизової оболонки кишечника протікає легше і лікується швидше у людей, в щоденний раціон яких входить насіння льону.

Насіння льону нормалізує гормональний баланс в організмі жінки. Жінкам середнього віку рекомендовано регулярне вживання в їжу насіння льону. Фітоестрогени будуть частково компенсувати нестачу гормонів, поліпшувати самопочуття жінки, попереджати гінекологічні захворювання.

Жінки у менопаузі, стають більш уразливими для такого небезпечного захворювання, як рак молочної залози. Вченими доведено той факт, що регулярне вживання в їжу лляного насіння здатне знизити ризик розвитку раку на 17%.