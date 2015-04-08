Директором Національного інституту раку призначено Олену Колесник

За результатами відкритого відбору претендентів на посаду директора Національного інституту раку Міністр охорони здоров’я України Олександр Квіташвілі прийняв рішення призначити керівником установи Колесник Олену.

Про це УНІАН повідомили у МОЗ.

За результатами двох турів відбору Олена Колесник увійшла в четвірку претендентів на розгляд трудового колективу та отримала найбільшу підтримку в працівників Національного інституту раку.

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Тепер, відповідно до чинного законодавства (ст. 36 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та Постанова КМУ № 818 від 09.10.2013 р.), МОЗ України має погодити кандидатуру Колесник О.О. з місцевою владою. Лист з відповідним клопотанням направлено Голові КМДА Віталію Кличку.

Після погоджувальних процедур міністром буде підписано відповідний наказ МОЗ України про призначення.

Нагадаємо, ще в лютому 2015 року у зв’язку із закінченням терміну контракту попереднього керівника Національного інституту раку Ігоря Щепотіна Міністр охорони здоров’я Олександр Квіташвілі ініціював публічний відбір кандидатів на цю посаду.

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Аби реалізувати публічний конкурс, наказом МОЗ України від 24.02.2015 р. №17-О «Про проведення відкритого відбору кандидатів на посаду директора Національного інституту раку» було створено комісію з питань відкритого відбору кандидатів на посаду директора Національного інституту раку, до складу якої увійшли фахівці МОЗ України, науковці, провідні онкологи, представники трудового колективу інституту та громадських організацій.

До МОЗ України надійшло 18 заяв від кандидатів на посаду директора Національного інституту. Аналіз поданих документів дав право на участь у відборі усім претендентам. Під час чергового засідання комісії було визначено, що всі ці кандидати 26 та 27 березня 2015 року в МОЗ України мають змогу презентувати членам комісії власний план розвитку Національного інституту раку.

За результатами презентацій та шляхом рейтингового голосування членів комісії до наступного туру було допущено чотирьох осіб. А саме: Тодурова І.М., Осинського Д.С., Колесник О.О. та Думанського Ю.В. Ці претенденти мали змогу провести зустрічі безпосередньо із колективом Національного інституту раку.

3 квітня 2015 року чотири претенденти зустрілися з трудовим колективом Національного інституту раку та представили їм своє бачення розвитку установи. Цього ж дня відбулося опитування працівників інституту щодо ймовірного керівника установи.

За результатами опитування, у якому із 1070 працівників взяли участь 688 осіб, 472 представники колективу надали перевагу Колесник О.О., 166 – Осинському Д.С., 33 – Думанському Ю.В. та 14 – Тодурову І.М.

Саме Олену Колесник, яка отримала найбільшу підтримку в колективі, Міністр охорони здоров’я України Олександр Квіташвілі прийняв рішення призначити директором Національного інституту раку.