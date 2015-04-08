Рада відхилила законопроект про вимоги до проведення профілактичних щеплень

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення двічі проголосували лише 211 і 220 народних депутатів, відповідно, 297, 300, зареєстрованих у сесійній залі.

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Законопроектом, як зазначається у пояснювальній записці, пропонувалося внести зміни та доповнення до законів України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" (ст.27) та "Про захист населення від інфекційних хвороб" (статті 1,12, 13,15), якими передбачено удосконалення та доповнення термінологічного апарату законодавства у сфері захисту населення від інфекційних хвороб; делегування повноважень щодо затвердження переліку профілактичних щеплень, що мають проводитись населенню України тощо.

Крім того, законопроектом пропонувалося скасувати вимогу чинної норми статті 15 закону "Про захист населення від інфекційних хвороб" щодо заборони відвідування дитячих закладів дітям, які не отримали профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, на заміну якої запроваджується норма щодо можливих тимчасових обмежень відвідування на період неблагополучної епідемічної ситуації.