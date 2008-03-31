У дитячих лікарнях дедалі популярнішою стає ”казкотерапія”

У польських дитячих лікарнях стає дедалі популярнішою "казкотерапія", коли дорослі читають вголос хворим дітям казки і цим покращують їх морально-психічний стан, позбавляючи від неминучого при лікуванні в лікарнях стресу.

У березні в найбільшому варшавському госпіталі "Матері і дитини" проходить акція "Казка-допоміжниця". Адміністрація цієї лікувальної установи запрошує всіх охочих для читання вголос маленьким пацієнтам. При цьому читаються не звичайні казки, а особливі - написані спеціально для маленьких хворих.

Психологи вважають, що на маленьких пацієнтів добре впливає присутність в палаті дорослої, сильної і доброзичливо настроєної до дітей людини, у якої хворий малюк інстинктивно шукає захисту.

ami-tass.ru