Мобільні телефони стежитимуть за здоров`ям власника

Японські дослідники з Університету Токіо і найбільшого стільникового оператора в країні NTT DoCoMo представили технологію, здатну вести регулярні спостереження за здоров`ям людини, яка вбудована в стільниковий телефон.

Розробники з NTT DoCoMo говорять, що майбутні телефони компанії міститимуть ДНК-чіп - мініатюрні пристрої, здатні на підставі досліджень різних показників, таких як температура, потовиділення, аналіз шкірного покриву і інших, повідомляти людину про можливу наявність вірусу, надмірний рівень цукру в крові, підвищену нервову збудливість і інші негативні чинники, які негативно відбиваються на стані здоров`я.

Промисловий зразок даної технології розробники планують впровадити протягом 5 років.

CyberSecurity