У Донецькій області за січень 2008 року населення зменшилося на 5 тисяч

У Донецькій області протягом січня 2008 року чисельність населення області скоротилася на 5,1 тис. осіб і на 1 лютого 2008 року склала 4 млн. 533 тис. 800.

Як повідомили кореспондентові УНІАН в Головному облуправлінні статистики, кількість тих, які народилися в січні 2008 року зросло в порівнянні з січнем 2007 року на 13,8% і склало 3,7 тисячі. Коефіцієнт народжуваності збільшився з 8,4 до 9,7 немовлят на 1000 мешканців області. Одночасно ще більше зросла смертність. У січні 2008 року померло 8,9 тис. осіб, що більше порівняно з січнем 2007 року на 17,5% і в 2,4 рази більше, ніж народилося.

У Облуправлінні статистики також відзначили, що міграційне сальдо в січні 2008 року, на відміну від 2007 року, було позитивним: у область прибуло на постійне місце проживання 1,1 тис. осіб. Одночасно, в порівнянні з січнем 2007, скоротилася чисельність, тих що прибули - на 6,2%, і тих, що виїхали - на 15,1%.