У Вінниці вперше застосували сучасний препарат проти інфаркту

У Вінниці спеціалізованою бригадою Вінницької міської станції швидкої медичної допомоги уперше було успішно застосовано препарат «Металізе» проти інфаркту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у повідомленні управління охорони здоров’я Вінницької міськради

Згідно повідомлення, виклик до оперативного відділу станції надійшов 16 березня о 3 год. 15 хв. Прибувши за викликом, спеціалізована бригада швидкої медичної допомоги провела догоспітальний тромболізис препаратом «Металізе» 57- річному хворому гострим коронарним синдромом, ускладненим кардіогенним шоком. Після чого хворого було доставлено в кардіологічне відділення. Його cтан та об’єктивні дані свідчили про успішне проведення лікування.

Вартість одного флакону препарату «Металізе» становить майже 9 тис. грн.

Як свідчать матеріали Доказової медицини, проведення тромболізису на догоспітальному етапі бригадами швидкої медичної допомоги вдвічі зменшать смертність хворих від гострого інфаркту міокарда в порівнянні з проведенням його в умовах стаціонару.

Як повідомляв УНІАН, У Вінниці в 2008 році заплановано придбання протиінфарктних препаратів для бригад швидкої медичної допомоги. Сучасні протиінфарктних тромболізісні препарати будуть придбані для попередженням ранньої смертності та ускладнень інфаркту міокарда на ранніх стадіях захворювання.