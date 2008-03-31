Запорізька мерія розвиватиме сімейну медицину

Запорізька мерія направить на розвиток сімейної медицини 5 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Запорізької мерії, "виконком Запорізької міськради затвердив програму розширення надання первинної медичної допомоги на основі загальної практики сімейної медицини на 2008-2011 роки, в рамках якої передбачено вкласти в розвиток сімейної медицини 5 мільйонів гривень".

Причини ухвалення рішення про розширення мережі амбулаторій сімейного лікаря - зростання звернень до таких установ і невідповідність нині існуючої мережі європейським стандартам.

"У нашому місті лише 10% жителів віддалених районів користуються послугами амбулаторій сімейного лікаря. Сьогодні на базі 8-ми лікувально-профілактичних установ працює 5 амбулаторій сімейного лікаря і 4 відділення загальної практики. За останні три роки кількість звернень до них зросла на 20%. У 2008 році в Запоріжжі буде відкрито 8 дільниць, 2 відділення і 3 амбулаторії "загальної практики - сімейної медицини". За три роки запорожці повинні наздогнати Європу, де послугами сімейної медицини користується 85% населення", - повідомили в мерії, відзначивши, що затвердивши програму розвитку практики сімейної медицини, виконком міської ради планує проводити поетапну реструктуризацію амбулаторних і поліклінічних підрозділів, забезпечуючи їх необхідною діагностичною апаратурою, засобами зв`язку і транспорту.