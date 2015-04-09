ВООЗ створила мережу для організації допомоги в надзвичайних ситуаціях

ВООЗ звернулася до представників медичних служб і неурядових організацій з проханням пройти попередню реєстрацію в новій системі, покликаній поліпшити зв'язок між окремими командами в непередбачених ситуаціях, пише remedium.ru.

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За словами керівника проекту д-ра Йана Нортона (Dr Ian Norton), нова система дозволить швидко реагувати і надавати необхідну медичну допомогу постраждалим від землетрусу або цунамі, а також боротися зі спалахами різних захворювань.

Про намір ВООЗ створити резервний фонд і спеціальні групи швидкого реагування стало відомо на початку поточного року. Рішення було прийнято після численних закидів у повільності ВООЗ при прийнятті заходів по боротьбі з поширенням вірусу Ебола. Як заявила генеральний директор організації Маргарет Чен, епідемія виявилася «мега-кризою, яка перевершила можливості ВООЗ».