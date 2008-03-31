На Донеччині грип вирує ще досі
10:12, 31 березня 2008Країна
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Рівень епідемічного порогу перевищує на 10%
У Донецькій області станом на 29 березня захворюваність на грип і ГРВІ у школярів ще перевищує рівень епідемічного порогу на 10%.
Про це повідомив головний лікар Донецької обласної санепідстанції Віктор ДЕНИСЕНКО.
Він зазначив, що всього за минулий тиждень на грип і ГРВІ в області перехворіло 17,7 тис. чоловік. Показник захворюваності знизився на 47,6% від епідемічного порогу (75,7) і склав 39,7 на 10 тис. населення.
З метою забезпечення подальшої стабілізації епідемічної ситуації щодо грипу і ГРВІ в регіоні триває контроль за дотриманням санітарно-гігієнічного, протиепідемічного і дезинфекційного режиму на підконтрольних об`єктах, додав В.ДЕНИСЕНКО.
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