На Донеччині грип вирує ще досі

У Донецькій області станом на 29 березня захворюваність на грип і ГРВІ у школярів ще перевищує рівень епідемічного порогу на 10%.

Про це повідомив головний лікар Донецької обласної санепідстанції Віктор ДЕНИСЕНКО.

Він зазначив, що всього за минулий тиждень на грип і ГРВІ в області перехворіло 17,7 тис. чоловік. Показник захворюваності знизився на 47,6% від епідемічного порогу (75,7) і склав 39,7 на 10 тис. населення.

З метою забезпечення подальшої стабілізації епідемічної ситуації щодо грипу і ГРВІ в регіоні триває контроль за дотриманням санітарно-гігієнічного, протиепідемічного і дезинфекційного режиму на підконтрольних об`єктах, додав В.ДЕНИСЕНКО.