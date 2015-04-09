"Доктор Пі" сів за ґрати на вісім років за вбивства своїх пацієнтів
Сумнозвісний "Доктор Пі" Андрій Слюсарчук відсидить за ґратами вісім років
Апеляційний суд відхилив клопотання адвокатів підсудного про пом'якшення вироку, йдеться у сюжетіТСН.Ранок.
На засіданні Слюсарчук уперше показав журналістам дублікат диплома про вищу медичну освіту з Московського університету. Прокурор наполягає - диплом фальшивий, а вирок є законним. У свою чергу Слюсарчук заявив, що подаватиме касацію і навіть позиватиметься до Європейського суду з прав людини.
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"Слюсарчук диплом отримав в Російській Федерації. Йому Міносвіти чітко відписало, що цей диплом вважається дійсним, а тут концерт Україна визнає мій диплом не дійним. На яких підставах?", - емоційно заявив "Доктор Пі".
За словами ж прокурора ГПУ Олександра Прокопова, установа, документом якої хизувався підсудний про нібито отриману вищу освіту, не підтвердила факту навчання.