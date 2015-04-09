"Доктор Пі" сів за ґрати на вісім років за вбивства своїх пацієнтів

Апеляційний суд відхилив клопотання адвокатів підсудного про пом'якшення вироку, йдеться у сюжетіТСН.Ранок.

На засіданні Слюсарчук уперше показав журналістам дублікат диплома про вищу медичну освіту з Московського університету. Прокурор наполягає - диплом фальшивий, а вирок є законним. У свою чергу Слюсарчук заявив, що подаватиме касацію і навіть позиватиметься до Європейського суду з прав людини.

Читайте такожУв'язнений "Доктор Пі" Слюсарчук потрапив у лікарню з порушеннями свідомості

"Слюсарчук диплом отримав в Російській Федерації. Йому Міносвіти чітко відписало, що цей диплом вважається дійсним, а тут концерт Україна визнає мій диплом не дійним. На яких підставах?", - емоційно заявив "Доктор Пі".

За словами ж прокурора ГПУ Олександра Прокопова, установа, документом якої хизувався підсудний про нібито отриману вищу освіту, не підтвердила факту навчання.