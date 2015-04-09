Як отримати безоплатну допомогу психолога

Як повідомили УНІАН у штабі, в Києві, Маріуполі та Донецьку можна відвідати групові або індивідуальні заняття, під час яких психологи в ігровій формі допоможуть дітям розвинути свої творчі здібності, впоратися із тривогами і страхами, освоїти прості техніки антистресової саморегуляції, навчать батьків краще розуміти потреби своїх дітей.

КИЇВСЬКИЙ ЦЕНТР ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ

Адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 75, 12-й поверх

Попередня реєстрація: за телефоном (044) 502-52-17 або по електронній пошті isynelnyk@fdu.org.ua

ДОНЕЦЬКИЙ ЦЕНТР ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ

Адреса: м. Донецьк, вулиця Челюскінців, 189-Е, стадіон «Донбас Арена», східна рецепція

Попередня реєстрація: за телефоном (099) 907-70-04 або по електронній пошті psychological-help@i.ua

МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ЦЕНТР ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ

Адреса: м. Маріуполь, бульвар Б. Хмельницького, 24-а

Попередня реєстрація: за телефоном (099) 907-70-04 або по електронній пошті psychological-help@i.ua

З серпня 2014 року в Гуманітарному штабі діє психологічна служба. У листопаді, за рішенням Ріната Ахметова, стартував проект «Травма війни» для підготовки кризових психологів. Для участі було відібрано 250 фахівців з усієї України. Кращі психологи світу ведуть для них майстер-класи і готують для подальшої роботи з переселенцями та дітьми війни. Серед викладачів - президент Асоціації психіатрів України Семен Глузман, творець Інституту розвитку сімейного влаштування Людмила Петрановська, ізраїльський фахівець по роботі з психотравмою Олександр Гершанов.