На Полтавщині фармпідприємство незаконно виготовляло “Фармасепт”

За матеріалами Головного Управління боротьби з організованою злочинністю МВС України та УБОЗ ГУМВС України в Полтавській області Слідчим управлінням ГУМВС України порушено 5 кримінальних справ щодо начальника цеху виготовлення лікарських засобів одного з державних підприємств в Полтавській області, комірника цього цеху та завідуючого спиртосховищем вказаного ДП.

Як повідомили УНІАН прес-службі ГУБОЗ МВС України, справи порушено за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191-2 (шахрайство), ч.2 ст.364-2 (зловживання владою або службовим становищем), ч.2 ст.366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Оперативники встановили, що зазначені особи здійснили не обліковане виготовлення та розкрадання лікарського засобу «Фармасепт» у кількості 145 397 флаконів по 100 мл, за ціною 2,70 грн. на загальну суму близько 400 тисяч гривень. Зловмисники вивезли зі складу державного підприємства ліки, які були оформлені за документами фіктивного товариства, нібито розташованого в Києві. При подальшому розслідуванні працівники УБОЗ з’ясували, що лікарський засіб «Фармасепт» був реалізований однією з фармацептичних компаній, гроші за товар були переведені безготівково на рахунок фіктивно створеного товариства.

Таким чином, працівники ДП шляхом зловживання службовим становищем спричинили державі матеріальних збитків на суму майже 1 млн. 200 тисяч гривень.

Стосовно начальника та комірника цеху з виготовлення лікарських засобів ДП обрана міра запобіжного заходу – підписка про невиїзд, завідуючого спиртосховищем заарештовано.