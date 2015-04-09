На Донбасі розгортається гуманітарна катастрофа – ОБСЄ

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив речник Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Майкл Боцюрків сьогодні на брифінгу в Києві.

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«У деяких місцях східної України відбувається гуманітарна катастрофа, вона розгортається. І, за словами наших партнерів в ООН, вже більше 6 тисяч людей загинули та більш ніж 1 мільйон залишили місця проживання», - заявив він.

«Ми отримуємо звіти про різке погіршення умов у багатьох установах, включно із лікарнями, і це позначається на становищі дітей та літніх людей та людей з обмеженими можливостями», - констатує Боцюрків.

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«В багатьох селах, особливо тих, що розташовані на лінії зіткнення та поблизу, наприклад, таких як Спартак, Трьохізбенка, – там немає електроенергії, водогону, бракує життєво важливих продуктів та предметів першої необхідності», - додав він.

Як раніше повідомляв УНІАН, висновки ОБСЄ підтверджуються й даними дослідження КМІС для Гуманітарної карти Штаба Ахметова.