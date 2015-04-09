Бійцям, які проходитимуть реабілітацію, поліпшать харчування
Кабінет міністрів на засіданні 8 квітня прийняв постанову про збільшення норм витрат на харчування під час проведення заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, у тому числі залучення до заходів фізкультурно-спортивної реабілітації українських воїнів, які отримали поранення в АТО
Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату Кабміну, для учасників всіх видів фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів при визначенні норм готових до вживання продуктів харчування визначено застосування коефіцієнту 0,35, що в енергетичному виразі відповідає обсягу 2450 ккал. та у грошовму еквіваленті становить 71,49 грн.
Однак коефіцієнт застосування норм готових до вживання продуктів харчування для учасників усіх видів фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, визначений на рівні 0,35, не відповідає енергетичним витратам організму та не враховує забезпечення організму необхідною кількістю енергії під час фізкультурно-спортивної реабілітації.
Метою постанови є розвиток реабілітації інвалідів різних нозологій засобами фізичної культури і спорту, підвищення їхніх функціональних можливостей, фізичної активності, соціальної реабілітації та адаптації в суспільстві.
Прийняття постанови надасть можливість втілити сучасні механізми адаптації організму інвалідів через фізичну культуру і спорт та забезпечити раціональне і збалансоване харчування залежно від добових енергетичних потреб організму під час проведення реабілітації.