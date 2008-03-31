Хрін знешкоджує ракові клітини

Наші пращури з давніх-давен вживали хрін як приправу до їжі. А от народність зуру, що проживає на півдні ЮАР, використовує хрін як отруту, натираючи ним наконечники своїх стріл. Учені із Великої Британії зацікавилися цим явищем і дослідили його. В результаті із хрону було виділено молекулу, яка здатна розбивати ракові клітини на окремі фрагменти.

Отже, тепер перед медициною відкрився новий шлях лікування злоякісних пухлин. У Великій Британії вже синтезовано вакцину на основі хрону, яка вводиться в організм пацієнта разом із речовиною, що містить гормон Ай-Ей-Ей. Цей гормон давно відомий ученим як антираковий. Він виробляє токсичні речовини, які знешкоджують ракові клітини, але лише тоді, коли уражена клітина розбита на фрагменти. Тепер за допомогою молекули хрону це стало можливим.