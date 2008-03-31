Шоколад люблять самотні
12:35, 31 березня 2008Країна
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Спокійні люди вживають більше овочів і фруктів
За тим, яку їжу вживає людина, можна визначити її характер і душевний стан - у цьому переконаний відомий турецький психіатр Ніхат Кая. Він опублікував на цю тему посібник, який узагальнює результати багаторічних досліджень.
- Нещасні й одинокі люди їдять дуже багато шоколаду, - говорить Кая. - Нервові й агресивні полюбляють м`ясо, особливо яловичину. Ті, в кого постійні проблеми, неперебірливі в їжі, їдять доволі часто. Люди ж спокійної вдачі вживають більше овочів і фруктів.
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